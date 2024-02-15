Общество

Глава Гидрометцентра назвал нынешнюю зиму самой снежной за последние десятилетия

Нормальной погоды, которая соответствует климату, этой зимой в России очень мало, оттепели чередуются с аномальными морозами, а такой большой плотности снега не было уже несколько десятилетий, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Эта неоднородность погоды, конечно, в этом году впечатляет. Очень мало того, что называется нормальной зимней погодой, которая соответствует климату», - отметил Вильфанд РИА Новости.

По его словам, в течение зимы этого года частые оттепели сменяются частыми аномальными морозами, но при этом средняя температура за весь период будет около нормы.

«Очень снежная зима. Дело в том, что метеорологи оценивают снежность не по высоте снега, а по его плотности. Так вот плотность снега очень большая, такой не было уже несколько десятилетий», - подчеркнул метеоролог.