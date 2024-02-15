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Общество

Почти треть продаж спиртного в России пришлась на водку в 2023 году

16.02.2024 08:45|ПсковКомментариев: 0

Почти треть продаж алкогольной продукции в России в 2023 году пришлась на водку, при этом ее доля в общем объеме продаж в натуральном выражении снизилась с 33% в 2022 году до 32,1% в 2023 году. Об этом сообщил Росалкогольтабакконтроль.

«Доля водки в общем объеме продаж снизилась с 33,0% до 32,1%», - говорится в сообщении.

Также в общем объеме продаж снизилась доля винодельческой продукции с 9,1% в 2022 году до 8,8% в 2023 году. В то время как доля алкогольной продукции крепостью менее 9% увеличилась с 1,3% до 1,5%. При этом доля напитков брожения (пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха) осталась на прежнем уровне - 39,4%, пишет ТАСС.

Кроме того, в 2023 году относительно 2022 года зафиксирован рост объемов легальных розничных продаж алкогольной продукции в абсолютных цифрах на 2,8% (с 988,5 до 1 016,6 млн дал). «Это объясняется продолжением легализации рынка, а также восстановлением покупательской способности населения», - отмечает ведомство.

В то же время средняя цена отгрузки от производителя пива крепостью от 0,5% до 8,6% выросла на 17,8%, пивных напитков - на 25%, сидра - на 19,6%, пуаре - в два раза, медовухи - на 10,7%. 

 
Источник: Псковская Лента Новостей
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