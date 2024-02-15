Общество

Большинство пожилых россиян считают мессенджеры удобными для общения

Большинство пожилых россиян считают, что мессенджеры создают для них удобный формат общения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ со ссылкой на исследование.

«84% людей пожилого (от 60 до 74 лет) и 78% старческого (от 75 лет и старше) возраста согласны с тем, что соцсети и мессенджеры создают для них комфортный и удобный формат общения. Это почти соответствует показателям более молодой аудитории - 87% в группе 18-34 лет придерживается такого же мнения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди россиян в возрасте 60-74 лет 58% более доверчивы к участникам интернет-сообщества. У людей возрастом 75 лет и старше этот показатель ниже (35%), при этом среди молодежи от 18 до 34 лет не доверяют незнакомцам в интернете 80%.

Согласно данным опроса Центра полевых исследований президентской академии, представители старших возрастных групп реже совершают покупки в интернете. «Вообще не покупают в онлайн-магазинах товары и услуги 80% пользователей от 75 лет и старше (только 8% делают это часто), также не совершают онлайн-покупки 57% людей в возрасте 60-74 лет (14% делают это часто)», - отмечается в материалах исследования. При этом среди россиян в возрасте 18-34 лет 54% совершают частые покупки в интернете и лишь 10% не пользуются интернет-магазинами.

Эксперты Центра полевых исследований РАНХиГС при президенте РФ в 2023 году провели два телефонных и один онлайн опрос с целью выявления особенностей взаимодействия россиян разных возрастных групп и интернета. Всего в трех опросах приняли участие 28 тыс. россиян старше 18 лет.