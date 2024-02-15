Общество

Продажи легковых авто с пробегом в январе снизились на 10%

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в январе снизились на 10% в годовом выражении и составили 325 тыс. единиц. Почти четверть вторичного рынка заняла марка Lada. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат».

«Согласно данным агентства, в первый месяц нынешнего года россияне стали обладателями примерно 325 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 10% меньше, чем в январе 2023 года», - отмечается в сообщении.

Почти четверть российского вторичного рынка заняла марка Lada, ее продажи в январе составили 78,2 тыс. штук (-1,4% к январю 2023 года). На втором и третьем местах расположились бренды Toyota и Kia с результатом 36,9 тыс. (-13,9%) и 18 тыс. (-11,8%) соответственно, пишет ТАСС.