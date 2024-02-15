Общество

Проверяющие наткнулись на грызунов в продуктовом магазине в Великих Луках

Нарушения санитарно-эпидемиологических правил выявила прокуратура совместно с Роспотребнадзором в одном из продуктовых магазинов в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В подсобных помещениях магазина нашли мышей, также проверяющие выявили, что швабры для уборки торгового зала и туалета не промаркированы.

По результатам проверки директора магазина привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ в виде предупреждения.

Кроме того, направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.