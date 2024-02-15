Общество

Социальный комитет Псковской гордумы возглавила Марина Борисенкова

Комитет по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы возглавила Марина Борисенкова. Соответствующее решение депутаты приняли на очередной 19-й сессии 16 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В адрес Псковской городской Думы поступило только одно заявление от депутата, который предложил свою кандидатуру на пост председателя комитета, это заявление от Марины Борисенковой. На сессии вопросов к кандидату у коллег не возникло, в бюллетень для голосования включили только одну фамилию. По итогам голосования кандидатуру Марины Борисенковой депутаты поддержали единогласно.

Ранее Марина Борисенкова уже входила в состав комитета. Пост заместителя председателя занимает директор АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алеся Михачева.

Напомним, до этого комитет возглавляла управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова, 25 декабря она получила удостоверение депутата Псковского областного Собрания. В региональном парламенте ее включили в состав комитета по законодательству и местному самоуправлению.