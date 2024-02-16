Общество

Шпионы, погони, перестрелки, любовь и политические интриги: Wink.ru представил все эпизоды сериала «ГДР» 16 февраля

Видеосервис «Ростелекома» Wink.ru представил все эпизоды 14-серийного шпионского детектива «ГДР» (18+). Проект создан кинокомпанией «‎Всемирные Русские Студии»‎ совместно с «НМГ Студией» и телеканалом НТВ при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Сериал пополнил линейку Wink Originals. С 26 февраля детектив начнет выходить на НТВ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Ростелекома.

В масштабном политическом триллере снимались Дарья Урсуляк, Линда Лапиньш, Кирилл Зайцев, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Виталий Коваленко, Юлия Марченко, Евгений Коряковский, Сергей Жарков. Режиссер картины — Сергей Попов, продюсер — Юрий Сапронов.

События в сериале разворачиваются осенью 1989 года. Огромная империя — СССР — трещит по швам. Процесс распада прежних правил игры и военно-политических союзов сметает все на своем пути. Главный герой — капитан КГБ Нечаев, который возвращается в строй после провальной спецоперации. В Москве коллега просит Нечаева проследить за артистами берлинского мюзик-холла: есть подозрение, что кто-то из артистов передаст секретную зашифрованную информацию американскому журналисту и, по совместительству, агенту ЦРУ. Это несложное задание — только завязка большой истории, которая будет развиваться в Берлине. Накануне исчезновения ГДР с политической карты там схлестнутся разведки всего мира, на кону — архивы Штази и судьбы сотен тысяч людей.

Генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink.ru Антон Володькин: «Wink.ru начинает год премьер с масштабного проекта в жанре шпионского детектива-триллера, в котором есть всё, что свойственно этому жанру: и погони, и перестрелки, и политические интриги, и роковые женщины, и тайны. Вместе с нашими партнерами по этому проекту — ИРИ, “НМГ Студией” и НТВ — ранее мы выпустили “Слово пацана. Кровь на асфальте”. И эти сериалы объединяет не только партнерство, но и время действия — самый конец 1980-х годов, время болезненных исторических перемен. И очень интересно посмотреть на события 35-летней давности с таких разных точек зрения».

Генеральный продюсер «НМГ Студии» Фёдор Бондарчук: «После успеха проекта "Слово пацана. Кровь на асфальте" это первый большой проект от студии НМГС на платформе Wink. Мы также очень гордимся сотрудничеством с кинокомпанией "Всемирные Русские Студии" и Юрием Сапроновым, мы знаем друг друга тысячу лет, но получилось поработать только в этом году».

Съемки «ГДР» проходили в Москве, Калининградской области и Выборге, где архитектура позволяла воссоздать Восточный Берлин того времени, а также в самом Берлине, Минске, Гродно, Бресте и Стамбуле.

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