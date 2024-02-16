«Хайпожоры»: Запрет треш-стриминга и раскол между псковскими политэмигрантами и оставшимися. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Хайпожоры», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 16 февраля. Ведущие - Сергей Васильев и Константин Калиниченко.
Основные темы выпуска:
- Госдума приняла в первом чтении закон о запрете треш-стриминга.
- YouTube заблокировал канал ГТРК «Псков» и каналы других региональных «дочек» ВГТРК.
- Псковский губернатор призвал проверить неофициальные группы поддержки псковских десантников на предмет мошенничества со сборами.
- Раскол между псковскими политэмигрантами и оставшимися усугубился.