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Стоматолог назвал болезни, о которых может говорить налет на языке

Ежедневная чистка языка – напрасная трата времени, эта процедура никак не влияет на здоровье полости рта, уверен врач-стоматолог, преподаватель, медицинский эксперт Алексей Антипенко.

«Если мы чисткой языка хотим снизить количество бактериальных колоний – да, мы это получим. Но не увидим никаких изменений. Снижение числа бактериальных колоний никак на нашем здоровье не отразится: ни на количестве кариозных полостей, ни на их глубине, ни на воспалении десен. На развитии пародонтальных патологических зубодесневых карманов тоже не отразится. Не нужно представлять, что если бактерии скапливаются на языке, то они каким-то чудесным образом перебираются на зубы или на десны и начинают вызывать всякие неприятные явления типа кариеса. Никакой связи вообще нет», – сказал Алексей Антипенко в интервью радио Sputnik.

При этом изменение цвета языка или появление на нем налета может быть симптомом серьезного заболевания, предупредил врач.

«"Язык просто так цвет не меняет. И налет на языке в таком количестве, чтобы вы его заметили, может свидетельствовать о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, может быть проявлением кандидоза. Есть такое явление, как "волосатый" язык, оно может говорить о ВИЧ-инфекции. Посереть язык может из-за нарушений в деятельности печени или почек. Бледность языка может предупреждать об анемии или нарушении кровообращения. Излишняя сухость бывает при сердечно-сосудистых заболеваниях», – добавил Алексей Антипенко.

Если изменение цвета языка не связано с употреблением красящей пищи или напитков, надо обратиться к специалисту, рекомендует он.

«Если налет появляется вновь и вновь, тогда есть смысл не заниматься чисткой языка, а сразу же обратиться к стоматологу. Стоматолог проведет осмотр, возможно, возьмет какие-то образцы флоры. Или же перенаправит к специалисту другого профиля», – уточнил Алексей Антипенко.