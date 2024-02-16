Общество

Специалисты предупредили об опасности перегрузки бытовой розетки

Перегрузка розетки возникает, если одновременно к ней подключается большое количество электроприборов или один, но мощный. Чем это опасно, рассказал доцент кафедры Инженерной экологии и охраны труда НИУ «МЭИ», эксперт в области электробезопасности Илья Королев.

Обычная бытовая розетка рассчитана на длительный допустимый ток 16 Ампер. Но даже в нормальных условиях и без перегрузок происходит старение и повреждение изоляции. «Могут образовываться трещины и утончения, которые приводят к утечке электрического тока. Это вызывает дополнительный нагрев и еще большее разрушение изоляции. При соприкосновении поврежденных проводов с металлическими предметами может возникнуть короткое замыкание, что приводит к появлению очага искрения в розетке», — сказал он агентству «Прайм».

Использование слишком большого количества удлинителей, подключенных к одной розетке, грозит возникновением пожара. Так, подключение через «тройник» или удлинитель в одну розетку холодильника, микроволновой печи, плиты и стиральной машины может привести к перегрузке.

Чтобы этого избежать, лучше не увлекаться «тройниками» и удлинителями, предупреждает эксперт в области электробезопасности Максим Рябчицкий. Он добавил, что важно следить за исправностью электропроводки. При ремонте квартиры проводку и старые розетки следует полностью менять. «Если необходимо, увеличьте количество розеток в квартире, разместив их в местах установки электроприборов», — советует инженер.

Для защиты от искрения и предотвращения возгорания при проектировании электрической сети в квартире рекомендуется установить специальные устройства (УЗИс, УЗДП). Конечно, все эти работы должен выполнять профессиональный электромонтажник. «Правильное проектирование, выбор оборудования, а также качественный монтаж — ключевые моменты для безопасности и надежной работы электрических сетей. Не следует забывать про регулярные проверки»", — заключил Рябчицкий.