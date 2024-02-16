Общество

Юрист объяснил, как работодатели могут следить за сотрудниками

Слежка за работниками в России разрешена, но лишь до известных пределов, рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов.

Он напомнил, что закон позволяет работодателям устанавливать средства фото- и видеофиксации рабочего процесса, но это должно быть прописано в локальных нормативных актах. Кроме того, фото и видео работников могут быть признаны биометрическими персональными данными, и понадобится получить от них соответствующее разрешение, пишет «Прайм».

Работодатель обязан на видном месте установить таблички о том, что ведется съемка. Он не вправе устанавливать скрытые от работников видеокамеры. Контроль переписки возможен, но лишь в рамках рабочей учетной записи и корпоративного почтового ящика. За нарушение работодателя могут оштрафовать на 300-700 тысяч рублей, заключил Данилов.