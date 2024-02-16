Общество

Госсистема оценки качества образования заработает в России с 1 сентября

Правительство РФ утвердило постановление о формировании Федеральной информационной системы оценки качества образования в статусе государственной, она начнёт работу с 1 сентября, сообщила пресс-служба кабмина.

«С 1 сентября 2024 года Федеральная информационная система оценки качества образования начнёт функционировать в статусе государственной информационной системы. Постановление о правилах её формирования и ведения подписано», - говорится в сообщении.

Получение статуса государственной информационной системы позволит использовать единые подходы к организации и проведению процедур оценки качества образования, анализу их результатов и подготовке рекомендаций по повышению качества образования, пишет РИА Новости.

Как пояснили в кабмине, это будет обеспечено за счёт современных технологий, используемых в системе, возможности интеграции результатов различных оценочных процедур, а также доступности информации и аналитических материалов для педагогов, методистов и руководителей всех образовательных организаций и органов управления образованием.