Общество

Выпускные в российских школах в этом году пройдут с 28 по 29 июня

Последние звонки в этом году в России пройдут 24 и 25 мая, а выпускные 28-29 июня, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Также мы сегодня обсудили, приняли решение по поводу проведения последних звонков в регионах, провести последние звонки 24-25 мая, а 28 и 29 июня провести выпускные вечера», - сказал Кравцов журналистам в воскресенье. Его слова приводит «Интерфакс».

Напомним, правительство РФ утвердило постановление о формировании Федеральной информационной системы оценки качества образования в статусе государственной, она начнёт работу с 1 сентября.