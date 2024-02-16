Общество

Губернатор поздравил жителей Плюсского района с 80-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Плюсский район в воскресенье, 18 февраля, празднует 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В этот памятный день жителей муниципалитета поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: газета «Плюсский край»

Глава региона назвал освобождение Плюсского района важной датой в истории Псковской земли. «В этот день особенно остро чувствуется связь времен и поколений. Еще живы те, кто застал горькие годы Великой Отечественной войны и тяжелые послевоенные годы. Их воспоминания — особая ценность для ныне живущих, особенно для подрастающего поколения. Мы помним подвиг солдат и офицеров, которые освободили жителей Плюсской земли от немецких оккупантов. Чтим память почти 3 тысяч воинов, партизан и мирных жителей, которые ценой собственной жизни подарили этой земле самое дорогое — мир, свободу и благополучие. Выражаю глубокую благодарность всем ветеранам, труженикам тыла, детям войны за их мужество и любовь к Родине», — отметил в обращении губернатор и пожелал Плюсской земле процветания.

В этот день центральное торжественное мероприятие в память о защитниках и освободителях Плюсского района «Шаг к Победе» прошло на центральной площади муниципального центра, у воинского братского захоронения.

Официальные лица, ветераны, учащиеся школ и жители поселка почтили память бойцов минутой молчания, после чего возложили цветы к подножию монумента. Затем в Доме культуры Плюсского района прошел концерт «Память, которой не будет забвенья».

Ранее жители муниципалитета возложили цветы к памятным знакам Герою Советского Союза санинструктору Валерии Гнаровской и командиру 340-го стрелкового полка 46-й Лужской стрелковой дивизии, почетному гражданину города Плюсса и Плюсского района Ивану Фадееву. Торжественные мероприятия также прошли у памятного знака комсомольцам-подпольщикам.

В школах и дошкольных учреждениях муниципалитета в рамках празднования юбилея освобождения Плюсского района от немецко-фашистских захватчиков проходят уроки мужества, тематические беседы, выставки и другие патриотические мероприятия.

Напомним, что Плюсса была освобождена 18 февраля 1944 года частями 42-й и 67-й армий Ленинградского фронта совместно с 6-й и 9-й Ленинградскими партизанскими бригадами. Освобождение поселка позволило Советской Армии, перекрыв Варшавскую железную дорогу, лишить германское командование возможности маневрировать войсками. За годы оккупации в Плюсском районе была уничтожена вся инфраструктура (школы, больницы), более 3,5 тыс домов сожжены.