Общество

Эксперт рассказал о способах защиты от кредитов при воровстве данных

Если персональные данные попали к мошенникам, то стоит как можно чаще проверять свою кредитную историю. Об этом в воскресенье, 18 феврале, рассказал RT финансовый эксперт Максим Глазков.

«По закону выписку можно получить бесплатно дважды за год, но этого не всегда достаточно, чтобы своевременно реагировать на неправомерные действия. Однако существуют и отдельные продукты, например платные услуги по защите от мошенничества. После ее подключения вы будете получать уведомления обо всех попытках оформить кредит или микрозаем на ваше имя», — объяснил эксперт.

Глазков объяснил, что если злоумышленники получили доступ к профилю на портале государственных услуг, то нужно как можно быстрее сменить пароль и сообщить о происшествии в службу поддержки. Это необходимо, чтобы получить возможность быстрее и проще оспаривать мошеннические действия.