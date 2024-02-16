Общество

Россиян предупредили об опасности растворимого кофе

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин 18 февраля рассказал «Известиям» о вреде растворимого кофе.

«Растворимый кофе делают с помощью двух основных методов: высокотемпературного и низкотемпературного. В первом случае получается порошковый и гранулированный кофе, во втором — сублимированный кофе. В любом случае кофейные зерна проходят специальный этап обработки — их обжаривают или высушивают. В результате чего выделяются эфирные масла — мощные антиоксиданты, способные снижать окислительный стресс организма, бороться со свободными радикалами, которые образуются в процессе неправильного обмена веществ; улучшать метаболизм; регулировать артериальное давление, держать организм в тонусе», — сказал он.

Однако, по словам специалиста, в растворимом кофе многих производителей при детальном биохимическом анализе найдены существенные недостатки. Так, зачастую такой кофе изготавливается из бракованных и некондиционных зерен самых дешевых сортов. И если теоретически польза растворимого кофе не вызывает сомнений (в нем содержатся шесть органических кислот, витамины группы B, магний и кофеин), то практически полезных веществ там весьма мало.

«Многие пьют растворимый кофе, чтобы взбодриться. Это, что называется, «скорая помощь», ведь такой кофе не требуется молоть или варить в турке, то есть тратить время. Но оказывается, что концентрация именно кофеина в растворимом кофе крайне мала. Зато в нем присутствует теобромин — вещество с тормозным и даже «засыпательным» эффектом. Особенно много теобромина в напитке «кофе три в одном». На такой кофе даже существует запрет продажи на автомобильных заправках, потому что водители, выпив его «для бодрости», засыпали за рулем», — сказал Созыкин.

Биолог указал на то, что в любом некачественном растворимом кофе обычно есть отдушки, а также усилители вкуса и запаха. А «кофе три в одном» — это, в основном, сахар, различные растительные добавки, ароматизаторы и краситель, придающий этому напитку красивый коричневый цвет. Поэтому у людей, которые регулярно употребляют растворимый и особенно пакетированный кофе, высока вероятность возникновения эрозивного гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острого и хронического панкреатита; возможна также стимуляция выхода камней из желчного пузыря, если они уже имеются в анамнезе, предупредил он.

«При желании на специализированных сайтах можно найти названия фирм, выпускающих качественный растворимый кофе, содержащий натуральные ингредиенты и кофеин в приемлемых дозах, рекомендуемый к употреблению, а также списки недобросовестных компаний, выпускающих дешевый, небезопасный и неполезный растворимый кофе с имитаторами вкуса, растительными заменителями, ароматическими добавками», — заключил Созыкин.