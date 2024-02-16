Общество

В Минсельхозе сообщили о стабильной ситуации с ветпрепаратами и вакцинами

Ситуация с обеспечением лекарственными препаратами и вакцинами для ветеринарного применения в России сегодня остается стабильной. Об этом сообщили в Минсельхозе.

«В целях обеспечения комфортного перехода производителей лекарственных препаратов для ветеринарного применения к новому регулированию срок вступления в силу закона, предусматривающего наличие вышеуказанного заключения, был определен с 1 сентября 2023 года. Переходный период составлял два года. На сегодняшний день ситуация с обеспечением лекарственными препаратами для ветеринарного применения является стабильной», — отметили в пресс-службе министерства «Известиям».

Также там сообщили, что в настоящее время в стране работают 99 отечественных производителей ветпрепаратов. Всего в РФ зарегистрировано 2307 лекарственных средств, из них 1431 (62%) отечественного производства.

«Основные зарубежные производители получили заключения о соответствии производителя лекарственных средств для ветеринарного применения требованиям правил надлежащей производственной практики и продолжают поставки продукции на территорию РФ», — заявили в Минсельхозе, отметив, что у наиболее востребованных средств зарубежного производства имеются отечественные аналоги.

Кроме того, в настоящее время отечественные производители лекарственных средств для ветеринарного применения ведут активную разработку новых высокотехнологичных препаратов, добавили в Минсельхозе.