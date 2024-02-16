Общество

Снег с дождем ожидается на Северо-Западе России во второй половине недели

На Северо-Западе в начале рабочей недели благодаря антициклону существенные осадки маловероятны, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Дневная температура на севере и востоке −3…−8°, на юго-западе до 0…−5°. Во второй половине периода по вине циклона пойдёт снег, на юге переходящий в дожди, и потеплеет на 4–5°», - говорится в прогнозе синоптиков.

В Центральной России в первые дни без осадков и прохладно – днём −2…−7°. Но затем регион накроют поля фронтальной облачности, и температура станет быстро повышаться – в четверг-пятницу в полуденные часы −1…+4°.

В Санкт-Петербурге в понедельник-вторник осадки маловероятны, а днём столбики термометров покажут −1…−4°. Затем пойдут небольшие снегопады, переходящие в дожди, и потеплеет до +1…+4°.

В Москве в первые дни недели вероятность осадков невелика, днём до −3….−6°. Во второй половине периода ожидается снег, переходящий в дожди, а дневная температура повысится до 0…+3°.