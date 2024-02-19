Общество

Более 300 волонтеров готовы проводить голосование за объекты благоустройства в Псковской области

Расширенное заседание рабочей группы по обеспечению проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), прошло в Правительстве региона под руководством заместителя губернатора Псковской области Игоря Шатурного. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Участники совещания обсудили подготовку региона к проведению голосования за объекты благоустройства. Отдельно были затронуты вопросы организации информационной кампании и деятельности волонтерского штаба. Отметим, в регионе уже сформирована команда из более чем 330 добровольцев, готовых содействовать голосованию в муниципальных образованиях региона. Число зарегистрированных волонтеров на 30% превышает план по набору помощников проекта.

Также в рамках рабочей группы рассмотрены вопросы реализации проектов ФКГС текущего года. Вице-губернатор поручил Главам всех муниципальных образований строго контролировать сроки контрактации проектов благоустройства территорий — победителей прошлого года.

«По поручению президента на федеральном уровне выделяются серьезнейшие средства на благоустройство территорий во всех регионах. Программа ФКГС — одна из приоритетных, люди видят результаты ее реализации. Нас услышали, и по поручению президента РФ программа будет продолжена. Мы со своей стороны должны оказать максимальную поддержку проекту и всей сопутствующей работе, чтобы свой выбор в пользу благоустройства территорий в Псковской области сделали как можно больше жителей региона. Вместе мы преобразим Псковский край, сделаем его красивее, комфортнее и привлекательнее для проживания», — заключил Игорь Шатурный.