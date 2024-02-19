Общество

Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Она станет началом разговора о Русско-ливонской войне 1480-1481 годов.

Каков был исторический контекст и причины войны? Каковы были силы и планы сторон? Как начинались боевые действия? Об этом и многом другом сегодня поговорят Олег Добрынин и его соведущий Сергей Салмин - старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области, специалист по истории древней Руси, истории и археологии Пскова, истории военного дела, эксперт Росохранкультуры по культурным ценностям.