Общество

Комитет Госдумы одобрил проект об обязанности вузов вывешивать флаг России

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, который обязывает все образовательные учреждения в России с нового учебного года разместить на своих зданиях и территориях государственный флаг.

Документ внесла в Госдуму 1 февраля группа депутатов во главе с вице-спикером палаты парламента Петром Толстым и председателем думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой. Действующие правила предусматривают постоянное размещение государственного флага на зданиях общеобразовательных организаций - школ, гимназий, лицеев или на их территориях, пишет ТАСС.

«В целях укрепления неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности у обучающихся, законопроектом предлагается установить, что Государственный флаг Российской Федерации должен быть вывешен постоянно на зданиях образовательных организаций независимо от форм собственности или установлен постоянно на их территориях: детских садах, школах, колледжах, институтах, университетах», - указано в пояснительной записке.

Необходимые изменения авторы законопроекта предлагают внести в федеральный конституционный закон «О государственном флаге Российской Федерации».

Также в пояснительной записке авторы указали, что если речь идет не о здании целиком, а о многоквартирном доме или отдельном помещении, то флаг вывешивается на постоянной основе только на территории этой образовательной организации, а в праздничные дни дополнительно вывешивается и на самих зданиях.