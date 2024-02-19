Общество

Снег и до +1 градуса прогнозируют в Псковской области 20 февраля

Облачная, с прояснениями в ночное время, погода ожидается на территории Псковской области 20 февраля. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью пройдет небольшой снег. Днем в большинстве районов ожидаются осадки в виде мокрого снега. На дорогах сохранится гололедица.

Прогнозируется ветер южных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -3 до -8 градусов, днем столбик термометра покажет от -2 до +1 градуса.

Атмосферное давление низкое.