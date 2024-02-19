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Врач назвала псковичам основные причины тремора рук

Тремор — это непроизвольное дрожание рук, которое возникает в при выполнении различных движений или в покое. О причинах и лечении рассказала невролог подразделения №1 Псковской городской поликлиники Людмила Белимова.

«Это состояние может быть временным и проходить само (дрожь в руках при стрессе, тревоге), а может быть хроническим, вызванным болезнью и существенно влияющим на качество жизни человека», - отметила Людмила Белимова.

Физиологические причины:

Стресс: эмоциональное напряжение — страх, волнение — может вызвать временное дрожание рук.

Усталость: перенапряжение мышц вследствие физической или умственной нагрузки.

Недостаток сна: бессонница приводит к дрожанию рук из-за нарушения в функционировании нервной системы.

Патологические причины

Неврологический тремор: обычно вызван инсультами, травмами, опухолями головного мозга или дегенеративными заболеваниями нервной системы, такими как болезнь Паркинсона, рассеянный склероз.

Нарушение обмена меди, такие как болезнь Вильсона.

Тремор при эндокринных заболеваниях, таких как гипертиреоз (гиперфункция щитовидной железы) или гипогликемия (резкое снижение уровня сахара) при сахарном диабете.

Эссенциальный тремор: частое наследственное заболевание, проявляющееся дрожанием в руках, голове или голосе. Может проявляться в любом возрасте.

Алкогольный и наркотический тремор: возникает в абстинентном состоянии после приема алкоголя или наркотиков.

Медикаментозный тремор: возникает при применении некоторых лекарств.

«Устранение тремора рук требует выявления и коррекции основной причины. Для этого необходимо обратиться к врачу-неврологу

или терапевту для проведения обследования и определения плана лечения», - добавила врач.