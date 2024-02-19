Врач назвала псковичам основные причины тремора рук

Тремор — это непроизвольное дрожание рук, которое возникает в при выполнении различных движений или в покое. О причинах и лечении рассказала невролог подразделения №1 Псковской городской поликлиники Людмила Белимова.
«Это состояние может быть временным и проходить само (дрожь в руках при стрессе, тревоге), а может быть хроническим, вызванным болезнью и существенно влияющим на качество жизни человека», - отметила Людмила Белимова.
Физиологические причины:
- Стресс: эмоциональное напряжение — страх, волнение — может вызвать временное дрожание рук.
- Усталость: перенапряжение мышц вследствие физической или умственной нагрузки.
- Недостаток сна: бессонница приводит к дрожанию рук из-за нарушения в функционировании нервной системы.
Патологические причины
- Неврологический тремор: обычно вызван инсультами, травмами, опухолями головного мозга или дегенеративными заболеваниями нервной системы, такими как болезнь Паркинсона, рассеянный склероз.
- Нарушение обмена меди, такие как болезнь Вильсона.
- Тремор при эндокринных заболеваниях, таких как гипертиреоз (гиперфункция щитовидной железы) или гипогликемия (резкое снижение уровня сахара) при сахарном диабете.
- Эссенциальный тремор: частое наследственное заболевание, проявляющееся дрожанием в руках, голове или голосе. Может проявляться в любом возрасте.
- Алкогольный и наркотический тремор: возникает в абстинентном состоянии после приема алкоголя или наркотиков.
- Медикаментозный тремор: возникает при применении некоторых лекарств.
«Устранение тремора рук требует выявления и коррекции основной причины. Для этого необходимо обратиться к врачу-неврологу
или терапевту для проведения обследования и определения плана лечения», - добавила врач.