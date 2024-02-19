Общество

Юрист предупредил об уловках мошенников на сайтах бесплатных объявлений

Мошенники обманывают пользователей на сайтах бесплатных объявлений, используя различные бреши в обороне самих платформ. Самые распространенные уловки начинаются с перехода в мессенджеры, рассказал юрист, член Ассоциации юристов России Андрей Лисов.

«Начинают диалог вполне естественно: уточнят, актуально ли объявление, и приступят к обсуждению деталей. И здесь уже возможны варианты», — пояснил эксперт агентству «Прайм».

Мошенники могут завести разговор об оплате через сайт — это так называемый механизм "безопасная сделка". Покупатель вносит сумму в своеобразное хранилище на самом сайте. Продавец может получить деньги, только когда покупатель подтвердит получение товара. После внесения суммы такой "покупатель" пришлет вам ссылку со словами: "перейдите по ней и заберите свои деньги". Но, безусловно, — это ловушка. По словам юриста, ссылка ведет на фишинговый или вредоносный сайт.

Еще одна цель мошенников при переходе в мессенджеры — выведать данные вашей карты. Вам могут перевести символическую сумму в качестве предоплаты на банковскую карту. А затем с помощью различных ухищрений выведать все ее данные, включая CVC/CVV-код. Никогда не предоставляйте свои данные чужим людям, советует юрист.

Лисов также рекомендует не переходить в мессенджеры. Общение на сайтах бесплатных объявлений специально построено так, чтобы обеспечить безопасность всех участников. Вас предупредят, что не стоит переходить по внешним ссылкам, указывать дополнительные персональные данные и при необходимости заблокируют мошенника.

«Если же мошенник будет с вами в контакте уже в мессенджерах, зная ваш номер, то в случае разоблачения и отказа от действий по схеме возможны проблемы», — говорит эксперт.

Нередко злоумышленники используют так называемый «бомбинг» — через специальные сайты делают так, что на ваш номер начинают сыпаться сотни СМС-сообщений. «Проблема в том, что иногда алгоритмы мобильных операторов в такой ситуации могут просто заблокировать ваш номер навсегда — как подозреваемый в мошенничестве. И от этого, к сожалению, сложно защититься», — предупреждает Лисов.

Еще один совет — если вы передаете товар покупателю не лично, используйте только проверенные сервисы доставки — они есть на самих сайтах. Иначе мошенники отправят вам фальшивое СМС-сообщение об оплате через некую систему, а затем пришлют курьера так быстро, что вы не успеете проверить поступление средств.