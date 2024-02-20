Общество

Российские телеканалы ускорили сокращение доли иностранного контента

Телеканалы РФ по итогам 2023 года сократили долю зарубежных фильмов почти на 11 п. п, несмотря на то, что иностранные мейджоры ушли с рынка еще в 2022 году, следует из данных Mediascope. В исследовании учитывалась аудитория старше четырех лет в городах с населением от 100 тысяч человек.

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Согласно данным Mediascope, доля иностранных фильмов в эфире федеральных телеканалов сокращается второй год после ухода с российского рынка таких киностудий, как Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount. В 2023-м эта доля упала значительней — почти на 11 п. п., до 28,4%, вместо 3 п. п. (до 39,3%) годом ранее, пишут «Известия».

По словам главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика» Юлии Шампоровой, в 2022 году еще действовали старые контракты, поэтому и иностранного контента на ТВ было больше, в 2023-м многие не захотели их заново подписывать, поэтому фильмов стало меньше.

Контент стран, которые готовы продавать России, качественно значительно ниже отечественного, поэтому закупать его особо смысла нет, отметила эксперт.