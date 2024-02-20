Общество

Путин поручил дополнить оценку эффективности руководителей вузов

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ дополнить оценку эффективности руководителей учреждений высшего и среднего профессионального образования показателем, который отражает уровень трудоустройства выпускников по востребованным на рынке специальностям.

Перечень поручений президента по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.

Кабмину поручено «принять меры по совершенствованию системы мотивации руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, дополнив оценку эффективности деятельности руководителей таких организаций показателем, отражающим долю выпускников, завершивших обучение по востребованным на рынке труда специальностям и направлениям подготовки, уровень их трудоустройства в соответствии с освоенными образовательными программами», пишет РИА Новости.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 20 августа, ответственный - глава правительства РФ Михаил Мишустин.