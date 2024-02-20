Общество

РВИО анонсировало выход нового учебника по обществознанию

Выход нового российского учебника по обществознанию запланирован на начало учебного года 2024/2025. Об этом сообщил журналистам научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков на форуме в Хабаровске.

«Учебник по обществознанию готовится», - сказал Мягков, уточнив, что издание выйдет к началу нового учебного года.

Ранее председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщал агентству, что новое издание будет «кардинально лучше» прежних учебников, а также будет содержать актуальную информацию о процессах, которые происходят в российском и международном обществе, пишет ТАСС.

Всероссийский военно-исторический форум «История для будущего. Дальний Восток» проходит в Хабаровске 20 и 21 февраля. Участие в нем принимают молодежь и школьники, представители общественных и государственных организаций, органов власти, лидеры общественного мнения регионов страны. В течение двух дней будут обсуждаться вопросы, касающиеся истории России и Дальнего Востока, перспектив развития дальневосточных регионов. Будут затронуты темы преподавания истории в школах, поддержка жителей Новороссии и Донбасса.

Мероприятие организовано РВИО совместно с правительством Хабаровского края при поддержке Министерства просвещения РФ.