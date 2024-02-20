Общество

Почти 70% опрошенных россиян сталкивались с телефонными мошенниками за 2023 год

Порядка 67% россиян получали звонки от телефонных мошенников за последние полгода-год, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«По данным ВЦИОМ, участились случаи телефонного мошенничества и в нашей стране: в ходе февральского опроса 67% россиян признались, что за последние полгода-год получали фейковые звонки, тогда как еще в 2021 году о таком опыте могли рассказать чуть больше половины наших сограждан (57%, +10 п.п. за три года)», - говорится в сообщении.

При этом 17% респондентов сталкивались с СМС-мошенничеством, а 30% опрошенных не сталкивались ни с чем из вышеперечисленного. Отмечается, что наиболее подвержены телефонному мошенничеству жители Москвы и Санкт-Петербурга (85%), в сельской местности с мошенниками имели дело 57% опрошенных.

По данным ВЦИОМ, абсолютное большинство россиян (93%), которые столкнулись с телефонными аферистами, не понесли денежный ущерб. Еще 7% из тех, кто столкнулся с мошенниками, понесли финансовые потери, при этом 3% ответили, что ущерб незначительный, а 4% оценили ущерб как значительный.

Согласно опросу, 44% россиян выразили мнение, что вопросом возмещения денег, переведенных мошенникам, должны заниматься правоохранительные органы. Также 31% считают, что этим должен заниматься банк, услугами которого пользовался пострадавший, еще 13% полагают, что ничего не нужно возмещать, пишет ТАСС.

«Уверенность наших сограждан в том, что они не станут жертвами телефонных мошенников, растет. Однако статистика говорит об обратном, и россияне продолжают лишаться накоплений. Методы выманивания персональных данных совершенствуются, а также улучшается таргетирование на потенциальных жертв в зависимости от региона проживания, уровня образования, финансовой грамотности и возраста», - комментирует результаты опроса генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.