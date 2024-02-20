Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о секретах незабываемого мероприятия

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - руководитель свадебного агентства «Kolibri Wedding» Ольга Перог.

Она расскажет, как организовать самую лучшую свадьбу, да и в целом сделать торжество запоминающимся. Как выстраивается процесс подготовки? В чем разница между организатором торжества и тамадой? Каковы сейчас свадебные тренды? Об этом и многом другом с гостьей студии поговорит ведущая Татьяна Иванова.

Трансляция завершена.