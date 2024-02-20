Общество

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Взаимодействие властей Пскова с общественностью в сфере градостроительства - pro et contra?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

И сегодня ведущая Любовь Кузнецова предлагает поговорить о развитии Пскова с точки зрения градостроительства и благоустройства. Так получается, что именно в этой сфере на сегодняшний день просматривается невысокое взаимодействие власти и местного сообщества, хотя нельзя отрицать тот факт, что для благоустройства и развития туристической привлекательности Пскова сейчас делается очень много.

Сразу оговоримся - цель этой программы – не хайпануть на непростой теме или определить крайних, а в формате открытого разговора понять, а должна ли власть обсуждать с общественностью проекты благоустройства и развития Пскова, почему это происходит не всегда, дает ли это продуктив или только потерю времени? Во всех тонкостях темы ведущая будет разбираться с первым заместителем главы администрации города Пскова Ириной Ивановой и с другими экспертами.

Телефон прямого эфира — 56-73-72.

Трансляция завершена.