Общество

Концерт в поддержку участников СВО состоится в Пскове 22 февраля

Концерт в поддержку участников специальной военной операции состоится в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального профсоюзного объединения.

«Приглашаем всех псковичей и гостей нашего города прийти 22 февраля и поддержать своим вкладом в общее дело военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Мы вместе с вами хотим поздравить наших воинов, их семьи с профессиональным праздником, Днём защитника Отечества! И собрать средства на инструменты и оборудование, в которых сейчас есть необходимость. Наше дело правое! Мы победим!» - пригласил псковичей председатель регионального профсоюзного объединения Игорь Иванов.

Концерт пройдет 22 февраля в 14.30 в Большом зале Дома профсоюзов.