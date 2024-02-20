Общество

«Беседка»: О секретах незабываемого мероприятия. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 20 февраля. Гость студии - руководитель свадебного агентства Kolibri Wedding Ольга Перог.

Она рассказала, как организовать самую лучшую свадьбу, да и в целом сделать торжество запоминающимся. Как выстраивается процесс подготовки? В чем разница между организатором торжества и тамадой? Каковы сейчас свадебные тренды? Об этом и многом другом с гостьей студии поговорила ведущая Татьяна Иванова.