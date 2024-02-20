Молодёжный конкурс рекламы профессий стартовал в Псковской области   

Конкурс рекламы профессий «Это мой выбор!» стартовал в Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
В конкурсе может принимать участие – снимать и монтировать видеоролики – молодёжь от 14 до 25 лет. Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной.
Героями ролика должны быть работающие граждане от 18 лет, которые талантливо проявляют себя в различных профессиональных сферах деятельности.
Лучшие конкурсные работы будут транслироваться на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.
Организатор конкурса – Молодёжный кадровый центр Псковской области.