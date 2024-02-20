Общество

Молодёжный конкурс рекламы профессий стартовал в Псковской области

Конкурс рекламы профессий «Это мой выбор!» стартовал в Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

В конкурсе может принимать участие – снимать и монтировать видеоролики – молодёжь от 14 до 25 лет. Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной.

Героями ролика должны быть работающие граждане от 18 лет, которые талантливо проявляют себя в различных профессиональных сферах деятельности.

Лучшие конкурсные работы будут транслироваться на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

Организатор конкурса – Молодёжный кадровый центр Псковской области.