Общество

Тысячи отремонтированных и построенных школ: «Единая Россия» и Минпросвещения представили итоги президентских программ

«Единая Россия» и Минпросвещения представили итоги президентских программ. Их реализацию в регионах вместе с представителями партии контролируют родительские штабы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото здесь и далее: пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия»

Выполнение президентских программ капитального ремонта действующих и строительства новых школ и детских садов обсудили с регионами на федеральном штабе секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и министр просвещения Сергей Кравцов.

«Ремонт завершён в 2422 зданиях школ. Из них в 1520 зданиях – за счёт федеральных средств, 902 зданиях – за счёт средств региональных бюджетов. Регионы-лидеры, где по итогам года отремонтировано больше всего школ - республики Дагестан, Башкирия, Чеченская Республика, Якутия, Забайкальский край, Северная Осетия, Московская область, Чувашия, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Брянская, Курская области, Республика Татарстан и Алтайский край», - отметил Андрей Турчак.

В общей сложности за два года реализации программы, старт которой дал президент на Съезде «Единой России» в 2021 году, капитально отремонтировали более 4 тысяч объектов.

«В этом году ремонт запланирован в 1047 школах. Из них 530 - с завершением работ в 2025 году. На 15 февраля по 360 объектам все конкурсные процедуры завершены, контракты заключены. По 400 объектам конкурсы объявлены или уже находятся на стадии завершения. И 236 объектов в 41 регионе, где конкурсы планируется объявить до конца месяца», - сообщил Андрей Турчак.

Он отметил, что по 22 школам информация по контрактации пока не поступила. Это объекты в Приморском крае, Амурской, Запорожской и Херсонской областях. Секретарь Генсовета поручил регионам не затягивать сроки проведения процедур.

Отдельно он остановился на строительстве новых школ. С 2019 года по программе открылись 1344 школы общей мощностью 793 тысячи мест. По итогам прошлого года введены в эксплуатацию 430 новых школ на 250 тысяч мест.

«Лидеры по количеству объектов - Московская область, Дагестан, Чеченская Республика, Санкт-Петербург, Краснодарский край», - отметил Андрей Турчак.

Не завершены работы в 17 школах в 11 регионах на 15 тысяч мест.

«Кировская область – три объекта на 3,6 тысячи мест. Два объекта в Хабаровском крае, Иркутской, Нижегородской и Новосибирской областях. По одному объекту - в республиках Коми и Башкортостан, Приморском крае, Архангельской и Астраханской областях, Чукотском автономном округе», - подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

В свою очередь, Сергей Кравцов среди регионов-лидеров по капремонту школ также выделил Красноярский край, Карелию, Новгородскую, Рязанскую и Белгородскую области, Калмыкию, Удмуртию, Краснодарский край, Мордовию. В общей сложности хорошие результаты реализации программы показали 62 региона.

Министр отметил, что по программе строительства новых школ всего до конца 2024 года должно быть сдано не менее 1,3 тысячи новых зданий. К лидерам по количеству и качеству введённых в 2023 году школ он добавил Москву, Татарстан, Ингушетию, Якутию, Бурятию и Ростовскую область.

Говоря о строительстве детсадов, Сергей Кравцов сообщил, что за несколько лет действия программы построено 1676 дошкольных учреждений, что позволило ликвидировать дефицит мест в детских садах в регионах.

«В 2024 году, который объявлен Годом семьи, нам предстоит ввести в эксплуатацию 363 школы. И завершить масштабную программу по строительству новых школ, чтобы сконцентрироваться на расширении программы по капитальному ремонту. Мы надеемся, что в неё войдут детские сады и колледжи», - отметил министр.

Секретарь Генсовета также напомнил, что в мае «Единая Россия» запустит информационный портал «Спутник народной программы». На нём будет содержаться информация обо всех школах, участвующих в программе капремонта, можно будет получать обратную связь от жителей и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов, координатор партийного проекта «Новая школа» Армен Мнацаканян отметил, что капитальный ремонт школ является одним из ключевых разделов народной программы партии «Единая Россия».

«Всем нам важно, чтобы наши дети учились и воспитывались в хороших условиях, имели возможность получить качественное образование, отвечающее реалиям сегодняшнего дня. Хочу подчеркнуть, что благодаря программе капремонта школ в Псковской области уже отремонтированы 43 школы, в этом сезоне на старте ремонт еще 6-ти образовательных учреждений – как городских, так и сельских. В данный момент профильные органы исполнительной власти занимаются контрактацией объектов, где будут проходить ремонты. Безусловно, в мероприятиях партийного контроля капитальных ремонтов участвую не только я, как куратор партийного проекта "Новая школа" по региону, но и мои коллеги по областному Собранию в своих избирательных округах, депутаты районных Собраний, активные партийцы, члены Родительских комитетов и Попечительских советов учебных учреждений. По опыту могу сказать: только коллективная заинтересованность и четкий контроль работы подрядчиков дают положительные результаты. В этом сезоне работа в рамках контрольных полномочий будет продолжена», - сказал Армен Мнацаканян.

Программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют родительские штабы.