Общество

Генпрокуратуру, СК и МВД попросили изъять из продажи запрещенную ипомею трехцветную

В Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД поступило требование изъять из продажи семена ипомеи трехцветной. Такое обращение в адрес силовиков направила Общественная потребительская инициатива (ОПИ).

«Ипомея трехцветная (растение вида Ipomoea tricolor) включена с 7 февраля 2024 года в Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ. Культивирование, а равно сбыт, пересылка, приобретение, хранение и перевозка этого растения, в том числе семян, содержащих психотропное вещество эргин (подобен LSD2), является уголовно наказуемым деянием», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

В документе указывается, что товар продается по 0,5-1 г, притом без ограничения количества упаковок. Хотя значительный размер сбыта, пересылки, приобретения, хранения или перевозки начинается уже с 3 г, то есть три-шесть упаковок, подчеркивают в ОПИ.

«Продолжая продавать товар недобросовестные предприниматели не только сами совершают преступление, но и ставят под угрозу уголовного преследования неосведомленных потребителей», — пояснил глава ОПИ Олег Павлов.