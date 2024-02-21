Общество

Выставка живописи Юрия Вороненко открылась в Пскове

Выставка живописи «Хроники ментальных путешествий» великолукского художника Юрия Вороненко открылась в Доме ремесел города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы выставки.

Экспозиция состоит из 31 работы художника и включает в себя не только полотна маслом, но и холсты, написанные в технике аэрография.

«Новая по форме и разнообразная по содержанию!» - так охарактеризовала экспозицию главный специалист Псковского областного центра народного творчества Наталья Бочина.

У Юрия Вороненко богатая творческая судьба. Уже в 2007 году у него была первая персональная выставка в Художественном салоне города Великие Луки, а в 2013 он уже открывал выставку в Москве, которая была достаточно объемна, и приурочена к общероссийской акции «Ночь в музее-2013».

Выставка проходит по адресу: город Псков, улица Некрасова, 8. Время работы экспозиции: понедельник - пятница с 10.00-18.00; суббота с 12.00-18.00; воскресенье - выходной.