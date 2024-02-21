Общество

Псковичкам назвали лучший ужин для мужчин на 23 февраля

Мясные блюда лучше всего готовить на ужин в День защитника Отечества, считают в ООО «ПсковАгроИнвест». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

«Скоро 23 февраля, а это значит, что пора подумать, как будем поздравлять сильную половину человечества с их заслуженным праздником. Как бы банально не звучало, но путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Мясо - это то, что лучше всего подойдет на ужин 23 февраля. Чем больше мяса, тем счастливее мужчина», - отметили в ООО «ПсковАгроИнвест».

Напомним, в СССР было принято считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Эти первые победы и стали «днём рождения Красной Армии». День воинской славы России или День защитника Отечества стали отмечать 23 февраля с 1995 года.