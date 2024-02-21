Иван Белугин: Престиж муниципальной службы вырос

Местное самоуправление в Локнянском округе как работало, так и работает. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По мнению Ивана Белугина, современный подход помогает в решении жалоб.
«У нас престиж муниципальной службы вырос. Сейчас работать стало интереснее», – заключил он.
Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.