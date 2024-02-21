Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Два хита псковской кухни
«Зенча-Псков» кто там?
Псков кофейни и пекарни
2024 вызовы и угрозы
гастропаб «Пабло»
Академия Слуха» подарки 1+1
Господин Рейтингомер
профсоюзный дайджест-2023
 
 
 
ещё Общество 21.02.2024 07:190 На Русской равнине начинается мощная и затяжная оттепель 21.02.2024 13:000 В Псковской области вспоминают воинов-спецназовцев, героически погибших в битве при Харсеное   21.02.2024 12:290 Иван Белугин: Престиж муниципальной службы вырос 21.02.2024 12:061 Путин отметил боевые заслуги островских лётчиков орденом Жукова 21.02.2024 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с главой Локнянского округа 21.02.2024 11:390 Сбер выявил схему мошенничества с вовлечением жертв в новые махинации
 
 
 
Самое популярное 16.02.2024 20:220 Известный псковский фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни 15.02.2024 07:000 С пятью погибшими военнослужащими простились в Псковской области 18.02.2024 09:000 Еще с семью бойцами спецоперации простились в Псковской области 15.02.2024 17:330 Швея умерла в туалетной комнате в Псковской области 15.02.2024 09:310 Интерактив: Только направо
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Иван Белугин: Престиж муниципальной службы вырос

21.02.2024 12:29|ПсковКомментариев: 0

Местное самоуправление в Локнянском округе как работало, так и работает. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Никаких серьезных проблем мы не испытываем. Идет сам процесс преобразования, мы находимся на завершающей стадии. Новое юридическое лицо действует с 1 января. У нас меняется внутренняя система управления. Сейчас жители округа почувствовали преимущества режима одного окна для такого небольшого муниципального образования. Я доступен для каждого жителя: по телефону, во "ВКонтакте", в Telegram», – сказал он.

По мнению Ивана Белугина, современный подход помогает в решении жалоб.

«У нас престиж муниципальной службы вырос. Сейчас работать стало интереснее», – заключил он.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

Теги: #муниципальная реформа #локнянский муниципальный округ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужны ли предвыборные дебаты?
В опросе приняло участие 79 человек
21.02.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Козловским 21.02.2024, 13:020 Мурал появился на опорах моста Александра Невского в Пскове 21.02.2024, 13:000 В Псковской области вспоминают воинов-спецназовцев, героически погибших в битве при Харсеное   21.02.2024, 12:520 Киви-банк лишился лицензии
21.02.2024, 12:350 Наталья Юрченко: ДЭГ - это удобно, прозрачно и честно 21.02.2024, 12:290 Иван Белугин: Престиж муниципальной службы вырос 21.02.2024, 12:180 ГТРК «Псков» готовится к проведению дебатов перед выборами президента 21.02.2024, 12:080 Автомобиль ДПС столкнулся с Toyota на улице Стрелковой Дивизии в Пскове
21.02.2024, 12:061 Путин отметил боевые заслуги островских лётчиков орденом Жукова 21.02.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с главой Локнянского округа 21.02.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 21 февраля 21.02.2024, 11:550 Шахматный турнир среди сотрудников и военнослужащих Росгвардии состоялся в Пскове
21.02.2024, 11:411 Россияне подали уже 2 млн 750 тысяч заявлений на участие в ДЭГ 21.02.2024, 11:390 Сбер выявил схему мошенничества с вовлечением жертв в новые махинации 21.02.2024, 11:290 Мать четырех детей в Великих Луках добилась досрочной пенсии через суд 21.02.2024, 11:220 «Ростелеком» определил, на что псковичи тратят бонусные баллы компании
21.02.2024, 11:120 Соревнования по лыжным гонках среди школ прошли в Псковском районе 21.02.2024, 11:011 Денис Иванов: ДЭГ — это экономия времени 21.02.2024, 10:580 «Собственной персоной»: Александр Козловский о роли и месте «Единой России» в избирательной кампании президента 21.02.2024, 10:550 Владеющих английским соискателей приглашают на собеседование на 27% чаще
21.02.2024, 10:520 Убил мать невесты и водил к ее могиле: прогремевшая на всю страну история о кровожадном Мяснике 21.02.2024, 10:470 Жилой дом сгорел в Стругах Красных 21.02.2024, 10:401 Псковичкам назвали лучший ужин для мужчин на 23 февраля 21.02.2024, 10:230 «Гайд-парк»: Иван Белугин о развитии Локнянского муниципального округа
21.02.2024, 10:090 Псковичи представят регион на первенстве СЗФО по волейболу в Вологде 21.02.2024, 09:540 Выставка живописи Юрия Вороненко открылась в Пскове 21.02.2024, 09:402 Незамужним псковичкам зарплата будущего мужа интереснее его кредитного рейтинга - исследование 21.02.2024, 09:330 Спектакль «Лягушки» посмотрели члены жюри «Золотой маски»
21.02.2024, 09:280 «АвтоВАЗ» возобновляет производство Lada Largus 21.02.2024, 09:150 Художник рассказал о возможностях VR и AR в творчестве 21.02.2024, 09:001 Почти 50% псковичей готовы работать в компаниях малого бизнеса — опрос 21.02.2024, 08:480 Чекушки предлагают убрать из прикассовой зоны магазинов
21.02.2024, 08:370 Поддержка молодых семей стала темой дискуссионной площадки в Пскове 21.02.2024, 08:260 Международный день родного языка отмечают 21 февраля 21.02.2024, 08:150 Трек-тур по вселенной фиджитал-спорта провели в Пскове 21.02.2024, 08:110 Страхование гаджетов в России выросло на треть
21.02.2024, 07:570 Диетолог порекомендовала чудо-продукт для укрепления здоровья 21.02.2024, 07:351 Центробанк спрогнозировал пик инфляции в России в 2024 году 21.02.2024, 07:190 На Русской равнине начинается мощная и затяжная оттепель 21.02.2024, 07:000 Генпрокуратуру, СК и МВД попросили изъять из продажи запрещенную ипомею трехцветную
20.02.2024, 22:150 Порядка 30 жалоб на ненадлежащую уборку от снега поступило с начала февраля в Псковской области 20.02.2024, 22:000 Псковская Росгвардия продолжает отбор кандидатов для поступления в военные учебные заведения 20.02.2024, 21:400 Скорость движения временно ограничат на трех участках трассы Р-23 20.02.2024, 21:201 Псковский курсант стала победителем всероссийского конкурса научных проектов  
20.02.2024, 21:000 Суд отказался взыскать с YouTube-блогера 5 млн рублей за использование популярного мема 20.02.2024, 20:401 Более 20% псковских компаний планируют выплатить премии на гендерные праздники 20.02.2024, 20:200 Полиция продолжает разыскивать в Пскове мужчину с ожогами на руках 20.02.2024, 20:100 Великолучанина с ножевыми ранениями нашли в подвале жилого дома
20.02.2024, 20:000 Женский коллектив великолукской Госавтоинспекции поздравил мужчин-водителей 20.02.2024, 19:500 Строительство пешеходного моста начали в Пскове 20.02.2024, 19:401 Единое пособие назначили на 12 тысяч детей и 190 беременных женщин в Псковской области с начала года 20.02.2024, 19:300 Посвященные воинам-защитникам «Разговоры о важном» провели в псковском СИЗО
20.02.2024, 19:200 Об изменении графика работы подразделений предупредили в псковской Госавтоинспекции 20.02.2024, 19:100 Труп козы обнаружили в Пскове. ФОТО 20.02.2024, 19:000 Прокурор области проведет прием граждан в Стругах Красных  20.02.2024, 18:450 Псковичей приглашают к участию в новом сезоне проекта «Флагманы образования»
20.02.2024, 18:322 «Гонки по вертикали»: 2 года СВО, выборы президента и смерть Навального*. ВИДЕО 20.02.2024, 18:270 Льготу по транспортному налогу за 2023 год предоставят молодым псковичкам с первенцем 20.02.2024, 18:174 «Гонки по вертикали»: 2 года СВО, выборы президента и смерть Навального* 20.02.2024, 18:151 Псковский омбудсмен проверил соблюдение прав задержанных в ИВС в Опочке
20.02.2024, 18:030 Картины из собрания Псковского музея-заповедника представили на выставке «Россия» 20.02.2024, 18:000 Сотрудники Псковского облсовпрофа станут тренерами по оказанию первой помощи 20.02.2024, 17:500 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 20 февраля 20.02.2024, 17:450 Фестиваль зимнего автоспорта пройдет в «Лукоморье»  
20.02.2024, 17:400 Спортсмены псковского «Мастера» завоевали медали турнира по кикбоксингу в Петербурге 20.02.2024, 17:332 СОБЫТИЕ. Пресс-завтрак Сбера 20.02.2024, 17:320 «Урок мужества» прошел в вечерней школе №1 в Пскове 20.02.2024, 17:232 Госдума приняла в первом чтении проект о запрете педофилам заходить в школы и детсады
20.02.2024, 17:210 Около 20 тысяч псковских школьников ежемесячно участвуют в мероприятиях по цифровой грамотности 20.02.2024, 17:193 Тысячи отремонтированных и построенных школ: «Единая Россия» и Минпросвещения представили итоги президентских программ 20.02.2024, 17:120 Спортсменка Псковского филиала университета ФСИН России победила на региональных соревнованиях по лыжным гонкам 20.02.2024, 17:091 «Кузница»: Взаимодействие властей Пскова с общественностью в сфере градостроительства - pro et contra? ВИДЕО
20.02.2024, 17:080 Полномочия Ильи Зиновьева в Псковском городском суде прекратятся 5 марта 20.02.2024, 16:510 Молодёжный конкурс рекламы профессий стартовал в Псковской области    20.02.2024, 16:471 Депутат Псковской гордумы рассказал жителям округа о преимуществах создания советов МКД 20.02.2024, 16:343 Кирпичи падают со здания в Печорах. ФОТО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru