Общество

Иван Белугин: Престиж муниципальной службы вырос

Местное самоуправление в Локнянском округе как работало, так и работает. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Никаких серьезных проблем мы не испытываем. Идет сам процесс преобразования, мы находимся на завершающей стадии. Новое юридическое лицо действует с 1 января. У нас меняется внутренняя система управления. Сейчас жители округа почувствовали преимущества режима одного окна для такого небольшого муниципального образования. Я доступен для каждого жителя: по телефону, во "ВКонтакте", в Telegram», – сказал он.

По мнению Ивана Белугина, современный подход помогает в решении жалоб.

«У нас престиж муниципальной службы вырос. Сейчас работать стало интереснее», – заключил он.

Смотрите также Муниципальная реформа: итоги первого этапа

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.