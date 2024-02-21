Общество

Псковская таможня ответит на вопросы о совершении таможенных операций переселяющихся в Россию граждан

Ответы на вопросы о совершении таможенных операций переселяющихся в Россию граждан даст Псковская таможня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

«Псковская таможня сообщает о создании "горячей линии" для информирования граждан по вопросам совершения таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств для личного пользования, ввозимых физическими лицами при их переселении на постоянное место жительства в Российскую Федерацию», - отметили в ведомстве.

Режим работы «горячей линии»: с 9:00 до 21:00 по московскому времени.

Номер телефона «горячей линии»: +7 (921) 113 78 14.