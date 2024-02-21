Общество

Экс-полицейского осудили за жесткое задержание молодой матери

Бывшего участкового уполномоченного полиции в Калужской области осудили за превышение должностных полномочий.

По данным следователей, в апреле 2023 года между местным жителем и его сожительницей в съемной квартире в Думиничах произошла ссора. Мужчина потребовал, чтобы возлюбленная немедленно съехала. Однако женщина отказалась уезжать, ведь была уже ночь, а у нее на руках - полуторагодовалый малыш. Тогда мужчина позвал на помощь хозяйку квартиру, а та просто обратилась к участковому.

Полицейский не стал разбираться в ситуации, а оскорбил женщину, схватил её за плечи и вытолкал из квартиры. На улице он схватил её за руки и протащил по асфальту, после чего запер её вместе с маленькой дочкой в отделении полиции, пишет kaluga-poisk.ru.

«Полицейский причинил женщине телесные повреждения в виде кровоподтеков и ссадин, доставил нравственные страдания потерпевшей и ее ребенку, дискредитировал авторитет органов внутренних дел», - отметили следователи.

Позже женщине оказали помощь сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Ей удалось прийти в съемную квартиру, забрать вещи и уехать из села Думиничи домой на такси.

Суд приговорил бывшего участкового к 4 годам лишения свободы условно, ему также на 3 года запретили занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.