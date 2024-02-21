Общество

Псковские волонтеры рассказали о своих поездках на освобожденные территории

Встреча с руководителями общественных движений и волонтерами, которые организовывали и участвовали лично в гуманитарных миссиях в новых регионах РФ, прошла в региональном избирательном штабе в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в штабе.

Фото здесь и далее: региональный избирательный штаб

Участник гуманитарной миссии Владимир Алексеев рассказал о своей волонтерской поездке на освобожденные территории. Изначально он должен был ехать в Скадовск и работать с населением. В дороге молодой человек узнал, что Скадовск эвакуировали, в результате волонтер оказался в другом месте. Он отметил, что посещение освобожденных территорий оставило неизгладимые впечатления.

Своим опытом волонтерских миссий поделились волонтеры и добровольцы Милана Илларионова и Кирилл Конярский. Ребята рассказали гостям, как стали волонтерами, как ездили в Луганск. «Мы работали на освобожденной территории, оказывали помощь мирному населению, помогали в аэромобильных госпиталях, на эвакуации людей на вертолетных площадках», – рассказала Милана Илларионова.

У гостей мероприятия было очень много вопросов. Спикеры ответили, какие направления гуманитарных миссий в новых регионах существуют, какие из направлений актуальны на данный момент, каково значение гуманитарных миссий для жителей новых регионов, какую помощь оказывает государство участникам гуманитарных миссий. Кроме того, участники мероприятия интересовались, как можно посодействовать организациям, осуществляющим гуманитарные миссии, не отправляясь на освобожденные территории, заключили в региональном избирательном штабе.