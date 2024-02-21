Общество

В России создали виртуального офтальмолога

Российские разработчики научили ИИ распознавать дефекты зрения, рассказали представители Донского государственного технического университета. Сейчас нейросеть умеет выделять такие патологии, как катаракта, глаукома, миопия и возрастная макулодистрофия.

«Алгоритм работает следующим образом: врач загружает снимок, сделанный фундус-камерой (прибор, способный фотографировать как передний отрезок глаза, так и глазное дно. — ред.), в приложения для Windows. Далее искусственный интеллект в течение двух-трех секунд анализирует его, после чего программа выдает предварительный диагноз», — рассказал автор проекта Михаил Шурдук «Известиям».

Программа сделана для персональных компьютеров с операционной системой Windows. Другие ОС, такие как Linux и macOS, сейчас не поддерживаются.

Авторы проекта утверждают, что точность распознавания снимков составляет до 95%. ИИ построен на архитектуре VGG-19 — эти библиотеки программисты используют для обучения нейронных сетей при работе с изображениями.

В будущем программисты хотят улучшать функциональность ПО. Для этого они продолжат обучать ИИ на других снимках с подтвержденными диагнозами, чтобы нейросеть смогла распознавать аналогичные случаи еще точнее.

Кроме того, авторы алгоритма намерены расширить и список распознаваемых заболеваний, а также обеспечить возможность хранения уже существующих изображений в софте.