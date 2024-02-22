Общество

Эксперты назвали популярные подарки на 23 февраля

Накануне Дня защитника Отечества в этом году выросли траты на товары и услуги из категории отдыха и развлечений, сообщили эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Также вырос спрос на семейный отдых за городом, поскольку для части россиян время праздника совпадает со школьными каникулами.

«В преддверии Дня защитника Отечества выросли расходы на гостинично-ресторанный сегмент, походы в бани и сауны», — отметили эксперты «Известиям».

По данным «Чек Индекс», более заметным стал интерес к товарам для ЗОЖ и абонементам в фитнес-центры.

«Самый интенсивный рост в преддверии 23 февраля показывают игровые приставки и ноутбуки, увеличив штучные продажи более чем в три раза. Набирают популярность комплектующие для ПК, продажи которых в штучном выражении выросли на 135%», — пояснили в пресс-службе маркетплейса.

На Wildberries с 13 по 20 февраля количество продаж бритв и триммеров выросло на 166% и 163% соответственно, если сравнивать с аналогичными датами в январе.

Шуруповерты покупают на 156% чаще, ремни — на 123%, носки — на 98%. Среди популярных категорий также оказались мужская парфюмерия, кошельки и портмоне, беспроводные наушники. Речь идет только о заказах, сделанных женщинами, пояснили в пресс-службе маркетплейса.