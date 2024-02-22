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Психиатр рассказал о двух простых способах снять стресс зимой

Непривычные поступки, выходящие за рамки шаблонного поведения, могут создавать в мозгу новые нейронные связи и способствовать снятию стресса, отметил кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин. Поэтому зимой иногда достаточно поваляться в белом снегу или покричать в лесу, чтобы улучшить свое психическое состояние, сказал он.

«Покричать в лесу – это действительно может быть методом краткосрочной терапии в силу того, что человек выходит за рамки привычных действий. Мы, как правило, живем по шаблонам: поведенческому, эмоциональному и когнитивному. И когда человек делает хоть что-то, выбивающееся за рамки шаблона, это дает определенный положительный психотерапевтический эффект. Кроме того, это может сформировать новые нейронные связи, как некий новый опыт, что тоже положительно отразится на когнитивном и эмоциональном состоянии человека», – пояснил Евгений Фомин в интервью радио Sputnik.

Тем, кто не решается или не имеет возможности кричать в лесу, психиатр порекомендовал "усовершенствованную модель" – занятия вокалом.

Валяться на чистом снегу полезно для психики не только потому, что это непривычное занятие для взрослого человека, продолжил эксперт.

«Тут интересный вариант – подключение в том числе и картинки. Зимой в городе преобладают серые тона. А здесь получается что-то другое, ведь снег абсолютно белый. Есть направление в психотерапии, которое предполагает, что цвет имеет некое терапевтическое значение, и белый цвет, безусловно, успокаивает человека. Плюс – это улица, человек дышит, идет повышенное насыщение крови кислородом. Это позитивно влияет и на физическое состояние, и на когнитивную сферу в силу того, что увеличивается насыщение головного мозга кислородом», – уточнил Евгений Фомин.

По его словам, часто практиковать такие методы снятия стресса не следует.

«Если делать так каждый день, то это не будет помогать. Чтобы ощущение новизны сохранялось, нужно соблюдать определенную частоту – например, раз в две недели» – посоветовал Евгений Фомин.

При тяжелом стрессе нужно обратиться к врачу, а не заниматься самолечением, подчеркнул он.

«Не поможет при сильной форме стресса (такая практика, – ред.), при эмоциональных расстройствах, при сильных негативных эмоциональных реакциях, таких как тревога, страх, ревность, агрессия, гнев», – предупредил Евгений Фомин.