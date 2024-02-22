Общество

Запрет иноагентам пользоваться соцсетями обсудили в Госдуме

Введение для лиц, признанных иностранными агентами, запрета на пользование социальными сетями обсуждается в Госдуме, но говорить о разработке такого законопроекта пока рано. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских («Единая Россия»).

«Можно и нужно вводить временные ограничения для иноагентов, которые будут распространяться на пользование социальными сетями. Мы должны понимать, что есть иностранные агенты, которые пользуются российскими сетями, есть иностранные агенты, которые пользуются иностранными сетями. Я считаю, что мы здесь не должны делать разграничений, мы должны вводить запрет [ими пользоваться]», - отметил Альшевских.

Он подчеркнул, что «законопроекта пока нет», идея обсуждается и, если «она найдет поддержку, тогда эту концепцию и эту идею будем выносить на бумагу в виде законопроекта». При этом, по его мнению, в случае введения новых норм речь не должна идти о блокировке аккаунтов иноагентов в соцсетях, если они будут созданы в обход установленного запрета. «Мы не должны бегать за иноагентами. Иноагент должен понимать: либо он должен прекратить свою деятельность в социальных сетях, либо будет нести ответственность в рамках нашего законодательства», - отметил Альшевских.

По его мнению, запрет пользоваться соцсетями следует прописать в законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который в том числе устанавливает запреты и ограничения для таких лиц. «У нас уже предусмотрена ответственность за нарушение этого закона. Если мы это будем вводить запрет пользоваться соцсетями как ограничение в базовом законе, то и административная, и уголовная ответственность уже предусмотрена за его нарушение», - подчеркнул Альшевских. Согласно действующим нормам, за несоблюдение ограничений, установленных законодательством об иноагентах, предусмотрен административный штраф для граждан в размере до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - до 500 тыс. рублей. При этом за нарушение порядка деятельности иностранного агента или учрежденного им российского юрлица-иноагента, совершенное после двукратного привлечения его к административной ответственности в течение одного года, грозит уголовное наказание до двух лет лишения свободы.