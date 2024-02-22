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Общество

Телефонные мошенники стали представляться сотрудниками налоговой службы

22.02.2024 22:00|ПсковКомментариев: 0

В России телефонные мошенники стали представляться сотрудниками налоговой службы. О новой схеме злоумышленников рассказали в ВТБ.

Как объяснили в банке, аферисты по телефону запугивают потенциальную жертву, заявляя, что с ее банковских счетов якобы совершались подозрительные операции за границу и речь может идти о серьезном преступлении. Они предлагают разобраться в ситуации, выясняют, в каких кредитных организациях обслуживается человек. После чего советуют обсудить ситуацию с лжесотрудником банка, который убеждает жертву в доступе к ее средствам неких злоумышленников и необходимости срочно защитить деньги. Он обманным путем выясняет персональные данные или коды для получения доступа в личный кабинет онлайн-банка жертвы. Чтобы заполучить большую сумму денег, мошенник уверяет, что нужно взять кредит и затем отправить заемные средства на «безопасный» счет или для якобы защиты денег отдать наличными курьеру.

«Весь прошлый год мы наблюдали огромное количество попыток мошенников похитить средства, представляясь сотрудниками госорганов, банков и правоохранительной системы. Схема может быть еще изощреннее — когда мошенники имитируют работу сотрудников госконтор и просят заменить СНИЛС, убеждают в списаниях с налогового счета и придумывают другие уловки», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Он посоветовал делиться полезной информацией с родственниками и друзьями, предупреждая о схемах аферистов. По его словам, это позволит поддерживать финансовую безопасность на достойном уровне, пишут «Известия».

В ВТБ также добавили, что по итогам 2023 года банк впервые за четыре года зафиксировал снижение атак мошенников на розничных клиентов. Количество инцидентов в целом составило 6,5 млн, что на 16% меньше, чем в 2022-м. В кредитной организации уточнили, что среди новых трендов прошлого года — звонки мошенников потенциальным жертвам через мессенджеры.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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