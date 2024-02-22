Общество

Более 270 тысяч россиян старше 55 лет обратились в службы занятости в 2023 году

Около 274 тысяч россиян старше 55 лет обратились в службы занятости в 2023 году, 60% из них были трудоустроены. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на площадке Международной выставки-форума «Россия».

«В 2023 году обратились в службы занятости почти 274 тыс. граждан старшего возраста, 60% из них трудоустроились и стали продолжать свою активную трудовую деятельность», - сказала она на пленарной сессии «Ключевые результаты и достижения социальной политики по активному долголетию».

Голикова напомнила, что с 1 января 2024 года пенсии в РФ проиндексировали на 7,5%. Если пенсия оказывается ниже прожиточного минимума в регионе, неработающему пенсионеру производится социальная доплата, такие доплаты получают 6,3 млн пенсионеров, пишет ТАСС.

Вице-премьер добавила, что 413 тысяч граждан старшего возраста прошли бесплатное обучение за время действия программы. Также в РФ действуют 3 183 университета старшего возраста и свыше 14,6 тысячи организаций, отделений, клубов, которые реализуют разнообразные образовательные программы для граждан старшего возраста.