Общество

В России проживают 34,5 млн человек старше 60 лет

Около 34,5 млн человек старше 60 лет проживают в России, а к 2030 году их будет на 2 млн больше. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на площадке Международной выставки-форума «Россия» в Москве.

«Сейчас в России проживают 34,5 млн человек, которые старше 60 лет. К 2030 году их будет на 2 млн больше. Это стало возможным, потому что мы все вместе принимали активные усилия для увеличения продолжительности жизни», - сказала она на пленарной сессии «Ключевые результаты и достижения социальной политики по активному долголетию».

По словам Голиковой, продолжительность жизни в РФ растет. По ожидаемым оценкам Росстата, она составляет 73,5 года. Согласно данным из ее презентации, продолжительность жизни в России увеличилась на 8,5 года за последние 20 лет, пишет ТАСС.