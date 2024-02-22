Общество

Роструд за год получил менее 50 обращений о нарушении прав мобилизованных

Роструд за год получил около 400 обращений, касающихся трудовых прав мобилизованных, при этом жалоб на возможные нарушении было менее 50. Об этом сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Осенью 2022 года были приняты изменения в трудовое законодательство по поводу защиты прав мобилизованных. <...> Прежде всего мы сделали акцент также на профилактику: круглосуточная горячая линия, непосредственное взаимодействие с работодателями, разъяснение ситуации. В результате мы имеем за год немногим менее 400 обращений, и то значительная часть этих обращений это именно просьбы проконсультировать, а реально фактов, когда к нам приходила информация о возможных нарушениях, было менее 50 единиц», - сказал Иванков.

Он добавил, что по всем этим случаям права были восстановлены. По его словам, несмотря на то, что «эти цифры не столь значительны», Роструд продолжает в приоритетном режиме контролировать ситуацию, пишет ТАСС.