Общество

Иван Белугин о развитии Локнянского округа

Гостем программы «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стал глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин. Он рассказал о жизни округа после преобразования и о значимых и важных проектах для муниципального образования.

О местном самоуправлении и целях на 2024 год

- Иван Дмитриевич, с того момента, как Локнянский район преобразовался, прошло меньше полугода. Я думаю, что недостаточно времени для того, чтобы делать глубокую аналитику, но для того, чтобы сказать получилось или нет, сбылись ожидания или нет, уже прошло достаточно времени. Не пожалели, что приняли решение преобразоваться в округ? Какие очевидные изменения произошли за это время?

- Местное самоуправление как работало в округе, так и работает. Никаких серьезных проблем мы не испытываем. Идет сам процесс преобразования, мы находимся на завершающей стадии. Новое юридическое лицо действует с 1 января. Люди этого не чувствуют, у нас меняется внутренняя система управления.

- А как же нагнетание относительно того, что вот сейчас рухнет местное самоуправление и погребет под собою всех местных жителей? То, о чем заявляли представители отдельных политических сил. Ничего не рухнуло?

- Здание администрации стоит на месте. Не видел, чтобы оно падало. Сейчас жители округа почувствовали преимущества режима одного окна для такого небольшого муниципального образования. Я доступен для каждого жителя: по телефону, во «ВКонтакте», в Telegram. Современный подход помогает в решении жалоб. Главы территориальных отделов, как они у нас теперь называются, как работали, так и работают, в принципе, за те же зарплаты, я бы даже сказал, что за повышение зарплаты. У нас престиж муниципальной службы вырос. Сейчас работать стало интереснее.

- Бюджет принят, планы и намеченные цели реализуются. Какие самые крупные цели для округа в этом году перед вами стоят?

- Много у нас идей, задач, которые мы сейчас стараемся с обновляемой командой администрации округа реализовать. Жителям на встречах откровенно говорил, что наша основная задача сейчас проектироваться. Есть проблемы в части разработки документации. Район небогатый, нам правительство Псковской области, губернатор Михаил Юрьевич Ведерников очень помогают. Готовим заявку по «Комплексному развитию сельских территорий». В прошлом году в заявке было три объекта: очистные сооружения в Локне, котельная к Крестилово и ремонт поселкового стадиона. В этом году добавилась библиотека, проектно-сметная документация по библиотеке находится на госэкспертизе. Даже если заявка не проходит, с каждым годом стараемся добавлять еще объекты.

Кроме того, в этом году начнется ремонт федеральной дороги на Великие Луки до деревни Подберезье. Это одна и та же дорога, просто кажется, что она разделена из-за железной дороги. В этом году отремонтируют 50 километров, ремонт начнут со стороны Великих Лук. По здравоохранению нас ждет ремонт больницы. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников это анонсировал. Состоялись торги на строительство модульной станции скорой помощи в Локне, ряд ФАПов ждет ремонт. Председатель комитета по культуре Ольга Александровна Тимофеева поддержала нас по нашей точке притяжения – Полистовский заповедник, деревня Гоголево. На текущий ремонт Гоголевского дома культуры выделили 2 млн рублей, они доведены. С управлением капитального строительства заканчиваем формирование сметного расчета. Это текущий ремонт, не капитальный. Но в любом случае здание мы поддержим, если в этом году там победит еще и ТОС. Такая комплексная территория будет развиваться.

Благоустройство и коммунальная инфраструктура Локнянского округа

- Текущий зимний период стал серьезным испытанием для всей коммунальной инфраструктуры. Гололед, ледяные дожди, снегопады, метели, крепкие морозы и оттепель. С какими трудностями вы в своем округе столкнулись? Как удается их преодолеть?

- Трудности как и у всех - переходы через ноль. Сегодня у нас мороз -16, завтра у нас +2. Из за этого дороги, особенно на селе, очень сильно страдают. Буквально позавчера проезжал ряд дорог. С дорожниками стараемся в постоянном круглосуточном режиме это отрабатывать. Есть определенные подходы и ГОСТы к этому делу. Стараемся оперативно реагировать, не везде сразу получается, где-то в ручном режиме приходится эти вещи решать. Приходится пару часов на паузе придержать, потому что четко видим по прогнозу, что сейчас льет дождь, посыпим, а через час все смоет. Ожидаем немножко, пока дождь пройдет, потом уже выводим технику.

- Были и крепкие морозы, были и большие снегопады в некоторых районах, были проблемы с водоснабжением и теплоснабжением, когда котлы не выдерживали, потому что доходило до -33. Этих проблем удалось миновать?

- Считаю, что пережили достойно январские морозы. Но были по водоснабжению кое-где замерзания. Из деревни Иваньково мне на январских выходных приходили обращения. Спасибо всем рабочим, кто оперативно в выходные без проблем выходил и ремонтировал все это. По отоплению масштабных проблем не было, там локальные какие-то прорывы, мы их быстро ликвидировали в течение часа. Это небольшие теплопотери для Локни и наших окрестностей.

Считаю, что коммунальные службы достойно справились с январские морозами. Работы еще много в этом направлении. Как я сказал, у нас самая большая проблема – котельная в Крестилово, по которой уже заканчиваются проектирование. Там есть теплопотери в сильные морозы. В этой части от жителей тоже обращения постоянно идут, стараемся мощность наращивать. Победить ситуацию можно только обновлением - построить новую котельную.

- Известно, что многие государственные программы, как часть национальных проектов, подходят к завершению. Сейчас уже звучат заявления о продлении некоторых из них. Так, президент заявил о продлении программы «Формирование комфортной городской среды». Насколько для вашего округа эта программа важна?

- Это важный проект. Спасибо президенту, он его продлил и правительство поддержало. Здесь мы четко понимаем, что это возможность, это прямые федеральные деньги. На этот год уже создали волонтерский штаб, который будет также работать, когда голосование в марте начнется. Будем еще раз активно популяризировать комфортную городскую среду. По этому году тоже смета готова от управления капитального строительства. Сейчас уже разыграем контракт. Люди голосовали в прошлом году за наш сквер. Ждем и других национальных проектов, их продления.

Сейчас федеральная власть уделяет очень большое внимание муниципальному уровню, могу сказать это, как участник школы мэров, которая стала следующим этапом школы губернаторов. То есть, где есть школа губернаторов, там есть школа мэров. Решили поучить и тех, кто готовится стать где-то мэром или уже им является. Там мы видим, насколько вливается правительство России в повестку муниципалитетов. Это не просто обучение, из нас вытаскивают проблемы, мы ищем их решения.

- Важную роль в плане благоустройства и в целом присутствия хозяина на конкретной территории играют ТОСы. Как работают они в Локнянском округе? В последние месяцы, как следует из ваших сообщений в социальных сетях, вам удалось значительно нарастить мышечной массу. Девять, по-моему, одновременно вам удалось зарегистрировать. Какой сейчас объем?

- Сейчас на территории есть 27 действующих ТОСов. Большую работу они начали в декабре. Сделали все, чтобы у жителей была возможность организовать ТОС, создать и подать заявку.

- Не так давно Совет муниципальных образований у себя на страничке сообщил, что около 400 заявок на региональный конкурс проектов поступило со всей области. Ваши ребята сколько смогли сформировать?

- Не все ТОСы подали заявку. От округа на конкурс подали 27 заявок от 22 ТОСов. Некоторые ТОСы подали несколько проектов. Общее финансирование, которое хотим привлечь, - около 9 млн рублей. Если половина выиграет – большой толчок для поселка и для сельской местности. Рассчитываем, что конкурс принесет средства в округ, а жители сами поучаствуют в организации.

- Чего хотят от реализации проектов?

- В Локне проекты направлены на благоустройство и озеленение, что-то визуальное для людей. Один из ТОСов написал проект по ремонту нашей уличной сцены, где обычно проходит День поселка. Есть и хозяйские проекты по водоснабжению – ремонт скважины в Подберезье. Если это пройдет, мы всем будем обязательно в других деревнях об этом говорить. Если в поселке велась работа по постановке на учет сетей скважин, то на селе это тяжело шло. Сейчас это все стало окружным, главы территориальных отделов должны представить мастер-планы по признанию этого всего не существующим и бесхозяйным. Потом уже по постановке на учет, чтобы там можно было за какие-то деньги ремонтировать. Длинная процедура, процесс признания бесхозяйным занимает около 13-14 месяцев.

- Догазификация – это и большая перспектива и трудный вопрос. Наметились ли позитивные перемены? Какие еще остаются проблемы?

- Как глава округа, пока взял паузу, выводы по тому, что будет происходить с реализацией проекта догазификации в Локне, сделаю в июне этого года.

- Почему паузу?

- Потому что сменилось руководство в «Газпром межрегионгаз». Антон Михайлович Дымов (генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» - ред.) пришел с новой командой, он к нам в район приехал. Мы ему обозначили первоочередные проблемы, которые годами уже тянутся, к сожалению. Буквально позавчера отправили новый план-график, что в первую очередь обязательно нужно сделать. Антон Михайлович заверил, что те вещи, о которых мы договорились, до лета завершат в поселке, так как они влияют на благоустройство и на жизнь людей за железной дорогой. Поселок просто делится на две части. Если газораспределительные сети за железной дорогой есть, то в основной части поселка их до сих пор нет.

По поводу подключения, тоже поблагодарю Газпром в той части, что на Локню обратили внимание по разработке этих внутренних схем в домовладениях. Основная проблема была в том, что у людей не отрисованы внутри эти схемы. Всю прошлую неделю в Локне работала команда от Газпрома, которые именно занимались отрисовкой. Если до этого в районе 25-30 отрисовок, то они за неделю сделали 150. У нас заявок на газификацию в районе 400. На сегодняшний день подключено 12 домов.

Историческая память

- Та тема, о которой не могу вас не спросить. Тема мемориальная. Локнянская земля навсегда связана с судьбой и с именем Героя Советского Союза Александра Матросова. 100-летие со дня рождения отмечается в этом году. У вас пройдут, не побоюсь этого слова, грандиозные мероприятия: и автопробег, и на мемориале будет традиционная встреча. И знаю, что в этом сезоне вам здорово помогает региональное Российское военно-историческое общество.

- Воспользуюсь случаем и поблагодарю своего земляка Александра Александровича Борисова, который возглавляет Псковское региональное отделение РВИО. Он помог нам в этом году проводить мероприятия. Основное - появятся новые информационные стенды под эгидой РВИО на самом мемориале Матросова. Там этого не хватает. Нас поддержали по автопробегу, поэтому флаги РВИО будут на автомобилях. Пригласили руководителя местного отделения в Великих Луках Дмитрия Анатольевича Белюкова. Будем это взаимодействие развивать и по другим проектам. РВИО активно включилось в повестку нашего округа. В перспективе поработать по грантам, есть идеи, что можно сделать уникального для округа.

Беседовала Любовь Кузнецова